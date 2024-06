Humanitaires détenus au Yémen: l'ONU rejette les "accusations aberrantes" des rebelles

"Je rejette catégoriquement les allégations aberrantes contre nos personnels et je suis profondément préoccupé par les conditions dans lesquelles ils sont détenus", a déclaré Volker Türk, le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, qui réclame leur libération "immédiate et inconditionnelle", selon un communiqué.

Il a aussi exigé que l'ONU ait accès à ces détenus "le plus rapidement possible" et demandé "de cesser immédiatement toute nouvelle attaque contre les défenseurs des droits humains et les travailleurs humanitaires au Yémen".