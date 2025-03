Il ne lâchera pas: Trump veut toujours annexer le Groenland et estime "que cela va arriver"

Donald Trump a estimé jeudi que l'annexion du territoire autonome danois du Groenland par les Etats-Unis allait finir par "arriver", ce qui favoriserait selon lui la "sécurité internationale".

"Je pense que cela va arriver", a estimé le président américain depuis la Maison Blanche, aux côtés du secrétaire général de l'Otan Mark Rutte. "On en a besoin pour la sécurité internationale", a ajouté le président américain. "Nous avons nos larrons habituels en vadrouille près des côtes et nous devons faire attention, nous vous en reparlerons", a-t-il continué, une référence apparente à la Russie et à la Chine.