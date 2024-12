Ils ont tenté d'enlever 160 enfants: une secte juive soupçonnée de violences sexuelles fait irruption dans un centre de soins au Guatemala

En soirée, le secrétariat aux Affaires sociales a indiqué dans un communiqué qu'un nombre non précisé d'enfants s'étaient échappés au moment de l'effraction, "avec l'aide d'adultes", et qu'ils demeuraient introuvables. "Ce faisant, ils se sont soustraits au processus d'hébergement temporaire et exceptionnel dont ils étaient les bénéficiaires", a poursuivi la même source, ajoutant qu'une "alerte" spéciale pour la recherche de mineurs disparus avait été activée.

Ossements

"Nous voulons qu'ils les laissent sortir d'ici", avait déclaré plus tôt dans la journée Uriel Goldman, un représentant des familles de Lev Tahor réunies devant le centre d'accueil. La perquisition de la propriété de la secte, située à une soixantaine de kilomètres au sud-ouest de Guatemala, avait été motivée par des soupçons de traite d'êtres humains "sous forme de grossesses forcées, de maltraitance d'enfants et de viol", selon le procureur Dimas Jiménez. Les recherches ont permis de découvrir les ossements présumés d'un mineur, avait informé le parquet.

"Les autorités ont mené une enquête très importante ici au Guatemala", a dit dimanche M. Goldman. Selon lui, Lev Tahor est la cible "de mensonges" et de "fausses dénonciations". "Il y a une pression extérieure (pour) détruire la communauté", qui compte quelque 50 familles, principalement du Guatemala, des Etats-Unis et du Canada, a-t-il assuré. La secte a pour sa part qualifié les enquêtes contre elle de "persécution religieuse".

Lev Tahor a été fondée dans les années 1980 et pratique une forme ultra-orthodoxe de judaïsme, selon laquelle les femmes doivent notamment porter des tuniques noires qui les recouvrent de la tête aux pieds. Le groupe s'est installé à Oratorio en 2016, après des raids de la police et du parquet contre plusieurs de ses immeubles au Guatemala, pays où il est arrivé en 2013. A l'époque, les autorités avaient indiqué agir à la demande d'Israël, dont la police était à la recherche d'une mineure disparue.

En 2014, la secte avait été expulsée d'un village maya en raison de plusieurs différends avec les habitants.