"Ils sont si mauvais à ça": Donald Trump se moque des médias et défend sa relation avec Elon Musk

Donald Trump a défendu sa relation avec Elon Musk, dans un extrait d'interview diffusé samedi, se moquant notamment des médias qui prêtent à l'homme le plus riche du monde une influence croissante au sein du pouvoir, jusqu'à l'appeler "président Musk".

Pour son second mandat, Donald Trump a confié au patron de X, Tesla et SpaceX une commission à "l'efficacité gouvernementale" (Doge). Ce dernier a engagé ces derniers jours une vaste offensive pour couper dans les dépenses publiques, bouleversant le fonctionnement de l'État fédéral avec des milliers de licenciements et des méthodes jugées brutales par ses opposants.

Les médias américains prêtent une influence croissante sur le pouvoir central au multi-milliardaire omniprésent. Le magazine américain Time lui a récemment consacré sa couverture, dans un montage qui le plaçait derrière le bureau présidentiel.

À lire aussi "Le moment est venu de créer les forces armées de l'Europe": Zelensky appelle à un sursaut face à Trump et la Russie

"C'est tellement évident" que les médias cherchent à diviser le duo, a repris Donald Trump lors de son interview à Fox News, dont le journaliste évoquait un écosystème médiatique cherchant le "divorce" entre eux.

"Ils sont si mauvais à ça. Avant, je pensais qu'ils étaient bons à ça. En fait, ils sont mauvais, parce que s'ils étaient bons, je n'aurais jamais été président", a-t-il encore asséné. Toujours sous les hochements de tête approbateurs d'Elon Musk.