Inde: enquête ouverte après 12 décès pendant un concours de recrutement des douanes

Dans le cadre du concours d'entrée au sein des douanes, 12 hommes sont décédés en deux semaines lors d'épreuves de course à pied de dix kilomètres dans l'État du Jharkhand, dans l'est du pays. Celui-ci affiche des taux de chômage et de pauvreté parmi les plus élevés du pays. Les victimes, des jeunes hommes, faisaient partie des 500.000 candidats en lice pour les 583 postes à pourvoir au sein du département gouvernemental des douanes, soit plus de 850 personnes pour un poste.

La campagne de recrutement a été suspendue.

Nombre de candidats ont dû être hospitalisés à la suite d'une hypotension artérielle due à la déshydratation, affirme le journal Times of India, citant des médecins.