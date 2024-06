Inde: Modi gagne encore mais trébuche sur la crise de l'emploi

Le Premier ministre indien Narendra Modi a vu son pays atteindre une croissance économique annuelle record (plus de 8% en 2023/2024), mais des taux de chômage chroniquement élevés ont joué un rôle clé dans son revers électoral surprise cette semaine.

"Cela a échoué parce que les gens ont réagi en fonction de leur situation économique et de leurs véritables problèmes."

"L'atout de M. Modi était son discours adressé aux hindous (...) en essayant de surmonter les aspects négatifs du chômage, des inégalités et de la hausse des prix", a affirmé M. Kumar.

Les services informatiques constituent la partie la plus visible de l'activité économique moderne de l'Inde et, historiquement, l'un des plus grands créateurs d'emplois de cols blancs, favorisant l'expansion de la classe moyenne.

Mais avec le ralentissement du secteur, des centaines de milliers de nouveaux diplômés ont du mal à trouver du travail.

L'Organisation internationale du travail, par exemple, estime que 29% des jeunes diplômés universitaires indiens étaient au chômage en 2022. Le gouvernement Modi a considérablement augmenté les dépenses en infrastructures et convaincu des géants mondiaux comme Apple de fabriquer davantage de ses iPhone en Inde.