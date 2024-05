Indonésie: le volcan Ibu projette une énorme colonne de cendres

Le volcan Ibu dans l'est de l'Indonésie est à nouveau entré en éruption lundi, projetant une énorme colonne de cendres dans le ciel, après que les autorités ont relevé son niveau d'alerte au deuxième niveau le plus élevé la semaine dernière.

Une colonne de cendres s'est élevée dans le ciel de l'île d'Halmahera, dans la province des Moluques du Nord, atteignant plus de cinq kilomètres au-dessus du sommet du volcan, selon l'agence de vulcanologie et géologie, qui a diffusé des images de cette éruption, l'une des plus importantes de ces derniers mois.

La colonne de cendres gris-noir observée était "épaisse et se dirigeait vers l'ouest", a déclaré Muhammad Wafid, directeur de l'agence, dans un communiqué lundi.

M. Wafid a recommandé aux habitants de la région de porter des masques et des lunettes lorsqu'ils sortent pour se protéger des cendres volcaniques. Le volcan avait connu une plus petite éruption samedi, crachant de la lave, projetant des cendres à plusieurs kilomètres dans le ciel.