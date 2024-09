Israël ordonne la fermeture pendant 45 jours du bureau d'Al Jazeera à Ramallah, annonce la chaîne

JAAFAR ASHTIYEH

La chaîne de télévision qatarie Al Jazeera a annoncé que des soldats israéliens armés et masqués avaient effectué dimanche une descente dans ses bureaux de Ramallah, en Cisjordanie occupée, et émis un ordre de fermeture de 45 jours.

Il s'agit d'un nouvel épisode du conflit de longue date entre la chaîne et le gouvernement du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, qui s'est aggravé au cours de la guerre dans la bande de Gaza depuis bientôt un an entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas.