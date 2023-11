Israël ouvre pour quelques heures une route d'évacuation vers le sud de Gaza

La route Salah al-Din peut être utilisée entre 13:00 et 16:00 locales, informent les forces armées au travers d'un communiqué rédigé en arabe et diffusé sur les réseaux sociaux. "Si vous tenez à vous-mêmes et à vos proches, suivez nos instructions et partez vers le sud", est-il écrit.

Israël demande depuis longtemps aux Palestiniens de se diriger vers le sud de la bande de Gaza afin de fuir les combats avec le Hamas. L'envoyé spécial américain, David Satterfield, a déclaré samedi qu'entre 800.000 et un million de personnes ont suivi les recommandations. Entre 350.000 et 400.000 citoyens se trouveraient encore dans le nord de la bande de Gaza.