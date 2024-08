Italie: sept disparus dans le naufrage d'un voilier de plaisance en Sicile

Quinze personnes ont été secourues et sept autres sont portées disparues après le naufrage d'un voilier de plaisance survenu dans la nuit de dimanche à lundi près de Palerme (Sicile), ont annoncé les pompiers et les gardes-côtes italiens.

"Ce matin vers 05H00, à la suite d'une violente tempête, un voilier de 56 mètres, baptisé Bayesian et battant pavillon britannique, a coulé au large de Porticello", une ville côtière à environ 15 km à l'est de Palerme, ont indiqué les gardes-côtes italiens dans un communiqué.

Sur les 22 personnes à bord, dont 10 membres d'équipage, "on dénombre 15 personnes secourues et 7 disparues (un membre d'équipage et six passagers), de nationalités britannique, américaine et canadienne", ont-ils ajouté.