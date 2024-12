Jackpot: l'incroyable montant remporté par un Américain à la loterie

Le billet a été vendu dans l'État de Californie, a indiqué Mega Millions qui a dévoilé vendredi soir les six numéros gagnants : 3, 7, 37, 49, 55 et 6.

L'identité du gagnant n'a pas été révélée. Il n'est pas non plus clair si le gagnant sait qu'il détient le ticket du jackpot et s'il va réclamer son prix.

Le billet de loterie a été acheté dans une station-service dans la ville de Cottonwood, à environ 210 kilomètres au nord de la ville de Sacramento, a indiqué Mega Millions.