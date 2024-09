A Jakarta, le pape appelle à "contrecarrer l'extrémisme et l'intolérance"

Un tel dialogue est "indispensable pour affronter les défis communs, dont celui de contrecarrer l’extrémisme et l’intolérance, lesquels – en déformant la religion – tentent de s’imposer en se servant de la supercherie et de la violence", a souligné le pape argentin lors d'un discours devant les autorités indonésiennes et le corps diplomatique.

En début de matinée, au son de la fanfare de la garde d'honneur, le pape, apparu en bonne forme et souriant, a été accueilli au palais Merdeka par le président indonésien sortant Joko Widodo, avec lequel il s'est ensuite entretenu en privé.

"Cet esprit de liberté et de tolérance est ce que l’Indonésie et le Vatican veulent propager, surtout au milieu d’un monde de plus en plus soumis aux turbulences", a déclaré Joko Widodo.