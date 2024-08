Japon: bilan meurtrier pour le typhon Shanshan devenu tempête tropicale

Partager:

Yuichi YAMAZAKI Le typhon Shanshan, rétrogradé vendredi en tempête tropicale, a déversé des pluies torrentielles sur le Japon qui ont fait jusqu'à six morts. Ce typhon, l'un des plus puissants des dernières décennies à frapper l'archipel, est devenu tempête tropicale avec des vents au-dessus de 100 km/h, en remontant l'archipel vers les villes de Hiroshima et Osaka.

Malgré cela, la situation reste compliquée dans le centre et le Sud du pays avec un décompte de quatre morts qui pourrait monter jusqu'à six, des dizaines de blessés, des dégâts matériels et d'importantes perturbations dans les transports. Avant même que le typhon n'atteigne la terre, trois membres d'une même famille sont décédés mardi soir dans un glissement de terrain provoqué par les fortes pluies sur la côte pacifique au centre du pays. Le porte-parole du gouvernement japonais Yoshimasa Hayashi a confirmé quatre décès, précisant que dans un cas, "le lien avec le typhon était toujours en cours d'étude" et indiqué que deux autres personnes étaient présumées décédées ou portées disparues.

Ce dernier a également évoqué huit personnes gravement blessées et 70 autres plus légèrement depuis jeudi et l'arrivée du typhon sur l'île méridionale de Kyushu, avec des rafales allant jusqu'à 252 km/h. Environ 200 bâtiments auraient été endommagés. Vendredi, l'Agence météorologique japonaise (JMA) a émis une nouvelle alerte concernant des glissements de terrain sur l'île de Kyushu mais aussi sur la principale île du Japon Honshu, notamment dans la région de Tokyo. Depuis l'arrivée de Shanshan jeudi, les autorités ont invité plus de cinq millions de personnes à évacuer leur domicile. Vendredi matin, la ville de Ninomiya, au sud-ouest de Tokyo, a exhorté ses habitants à prendre des "mesures immédiates" pour assurer leur sécurité, comme se déplacer vers des étages supérieurs de leur maison, après la crue d'une rivière locale.