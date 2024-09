Japon: le nombre de personnes âgées atteint un nouveau record

Philip FONG

Quelque 36,25 millions de Japonais ont 65 ans et plus en 2024, représentant 29,3% de la population, de nouveaux records, selon des données publiées par le ministère des Affaires intérieures et des Communications.

Avec un tel pourcentage, le Japon arrive en tête sur une liste de 200 pays et régions, suivie de l'île française de Martinique (25,3% de la population), de Porto Rico (24,7%) et de l'Italie (24,6%), a précisé le ministère dimanche.