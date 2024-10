Japon: le nouveau gouvernement vise une relation "constructive" avec Pékin

Les relations entre les deux pays se sont détériorées alors que la Chine renforce sa présence militaire autour des territoires contestés de la région et que le Japon resserre ses liens de sécurité avec les États-Unis et ses alliés.

"Nous espérons travailler mutuellement à la construction d'une relation constructive et stable", a déclaré M. Iwaya lors de sa première conférence de presse après sa nomination mardi par le Premier ministre Shigeru Ishiba, lui-même fraîchement élu.

Le nouveau ministre a déclaré qu'il espérait rencontrer son homologue chinois Wang Yi "dès que possible" pour "des échanges et un dialogue francs", mais qu'aucune date n'avait encore été fixée.

"Entre le Japon et la Chine, il y a beaucoup de questions et de défis en suspens, mais en même temps il y a beaucoup de possibilités et de potentiel", a dit M. Iwaya.