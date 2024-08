Japon: record de chaleur battu en juillet en plus de cent ans de statistiques

Le Japon a connu cette année son mois de juillet le plus chaud depuis la mise en place de statistiques comparables il y a 126 ans, a annoncé l'agence météorologique nippone.

"Il s'agit du chiffre le plus élevé depuis le début des statistiques en 1898", a déclaré jeudi l'Agence météorologique japonaise (JMA), précisant que les relevés étaient "considérablement plus élevés" dans l'ensemble du pays.

Ombrelles et colliers refroidissants sont devenus courants dans les rues, notamment à Tokyo, où Jiro Kan, un artiste de rue de 56 ans a été interviewé par l'AFP dans le quartier touristique d'Asakusa.

Un système de haute pression au-dessus de l'océan Pacifique et "l'air chaud du sud" qui a enveloppé les parties septentrionales de l'archipel ont contribué à cette situation, a précisé la JMA.

Les vagues de chaleur sont de plus en plus fréquentes dans le monde entier, le dimanche 21 juillet ayant été la journée la plus chaude enregistrée dans l'histoire selon le réseau européen Copernicus.