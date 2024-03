"Je le referai": l'étudiante birmane qui défie la junte en prison

S'il faut le refaire "je le referai": Lin Lin a payé son engagement contre la junte birmane au prix de sa liberté, mais l'étudiante en psychologie, condamnée à une longue peine de prison, ne regrette rien.

"Je voulais le faire plus que toute autre chose", raconte-t-elle à l'AFP durant son procès. "Et si vous me demandez ce que je vais faire si je suis libérée, je le referai encore", assure la jeune femme de 25 ans.