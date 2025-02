"Joe, t'es viré": Donald Trump retire l'accès à Biden aux informations classées confidentielles, a-t-il annoncé entre autres décisions fracassantes

Donald Trump et Elon Musk ont encore multiplié les décisions fracassantes pour réduire la place de l'État fédéral et tailler dans les dépenses publiques, quitte à ce que leurs décisions soient contestées devant les tribunaux, et parfois suspendues.

"Une des pires bourdes de l'histoire"

Le président américain a notamment réclamé vendredi la suppression pure et simple de l'Agence américaine pour le développement international (USAID), qui apporte son soutien à des millions de personnes dans le monde. La grande agence humanitaire du gouvernement américain va voir ses effectifs passer de quelque 10.000 salariés à moins de 300, selon le New York Times.

Ce quasi-démantèlement, effectué sous l'impulsion du multimilliardaire Elon Musk, représente "l'une des pires et plus coûteuses bourdes de politique étrangère de l'histoire américaine", d'après l'ancienne patronne de USAID Samantha Power. Saisi par un syndicat représentant des fonctionnaires de l'USAID, un juge fédéral a cependant annoncé vendredi qu'il allait suspendre la décision de l'administration Trump de placer une partie des employés en congé administratif.