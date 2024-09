La Banque du Japon maintient son taux directeur inchangé

La Banque du Japon (BoJ) a annoncé vendredi le maintien de son taux directeur à 0,25%, après que sa décision de le relever fin juillet avait fait grimper le yen et contribué à plonger brièvement les marchés mondiaux dans l'effroi.

Cette décision, conforme aux attentes des analystes, intervient quelques heures après l'annonce d'une légère accélération de l'inflation en août (+2,8% sur un an hors produits frais) et deux jours après la baisse de ses taux décidée par la Réserve fédérale américaine (Fed).

La BoJ, qui vise une inflation stable autour de ce niveau, a amorcé depuis mars la normalisation de sa politique monétaire en mettant fin à ses taux négatifs, puis en procédant à une nouvelle hausse fin juillet.

La faiblesse du yen depuis 2022 est un facteur qui pèse sur la consommation des ménages, laquelle est un élément clé pour alimenter la croissance économique et une inflation saine, tirée par la demande et non par les coûts.

La semaine dernière, la croissance du produit intérieur brut (PIB) du Japon au deuxième trimestre avait été révisée à la baisse par le gouvernement à +0,7%, contre 0,8% annoncée initialement, sans entamer pour autant le sursaut entrevu de l'économie nippone.