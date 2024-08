La Bulgarie interdit "la propagande" en faveur des LGBT+ à l'école

Il rend illégal "l'encouragement" d'une "orientation sexuelle non traditionnelle" et d'une identité de genre "différente de la biologique", sut le modèle d'une loi hongroise fortement décriée par Bruxelles.

L'amendement, introduit sur proposition du parti d'extrême droite prorusse Vazrajdane (Renaissance), a été adopté avec 159 voix (22 contre et 13 abstentions).

Les rapporteurs ont justifié la nécessité de légiférer rapidement en raison d'une "normalisation inacceptable de l'orientation sexuelle non traditionnelle", opérée par une "propagande" actuellement en cours selon eux.

L'Eglise orthodoxe a vivement critiqué la cérémonie d'ouverture qui avait fait une place aux minorités sexuelles et de genre, et la Bulgarie a dénoncé la participation des boxeuses algérienne Imane Khelif et taïwanaise Lin Yu-ting, jugeant qu'elles représentaient "l'autre sexe".

Pour Radoslav Stoyanov, vice-président du comité Helsinki bulgare de défense des droits humains, la nouvelle législation va empêcher la diffusion d'une "information scientifique" auprès des élèves concernant les minorités.