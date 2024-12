La célèbre blogueuse syrienne Tal al-Mallouhi enfin libre, selon sa mère

Tal al-Mallouhi, 33 ans aujourd'hui, fait partie des milliers de détenus libérés ces derniers jours à la faveur de l'offensive éclair des rebelles islamistes qui se sont emparés en onze jours de villes clés de Syrie et ont chassé Bachar al-Assad du pouvoir dimanche. Après 15 ans passés dans les geôles du gouvernement syrien, elle a encore besoin de temps "pour réaliser qu'elle est libre, que tout va bien maintenant et que la peur et la terreur sont parties", confie sa mère, Ahd al-Mallouhi.

À l'époque de sa condamnation, la communauté internationale s'était mobilisée, la France rappelant la Syrie à ses engagements internationaux sur la liberté d'expression et le droit à un procès juste. Avant son arrestation en décembre 2009, un peu plus d'un an avant le début de la guerre en Syrie, la jeune femme écrivait de la poésie et des commentaires sur la situation sociale.