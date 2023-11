La Chambre des représentants américaine censure une démocrate pour avoir critiqué Israël

La Chambre des représentants des États-Unis a voté mardi soir pour censurer la représentante démocrate Rashida Tlaib du Michigan, la seule Américaine d'origine palestinienne au Congrès, rapportent plusieurs médias américains. Cette mesure symbolique vient sanctionner ses prises de position sur la guerre entre Israël et le Hamas.

Rashida Tlaib a été critiquée la semaine dernière après avoir défendu le slogan controversé "de la rivière à la mer", que certains considèrent comme un appel à la destruction d'Israël. Mme Tlaib a toujours affirmé qu'il s'agissait d'un "appel à la liberté, aux droits humains et à la coexistence pacifique, et non à la mort, à la destruction ou à la haine".

Dans un discours prononcé avant le vote, la démocrate a déclaré qu'il ne fallait pas confondre la critique d'Israël avec l'antisémitisme. "L'idée que la critique du gouvernement israélien est antisémite crée un précédent très important et est utilisée pour faire taire les voix qui s'expriment en faveur des droits de l'homme", a-t-elle déclaré, selon CNN.