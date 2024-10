La cheffe de l'opposition vénézuélienne demande l'aide de l'étranger

Après l'annonce de la réélection de M. Maduro, des manifestations spontanées ont fait 27 morts et 192 blessés. Quelque 2.400 personnes ont en outre été arrêtées, de source officielle.

"Nous avons besoin que la communauté internationale et la justice internationale agissent" et contraignent M. Maduro et les autres responsables vénézuéliens à rendre des comptes, a déclaré Mme Machado lors d'une conférence à Prague.

Elle s'exprimait deux jours après avoir remporté le prix des droits humains Vaclav-Havel décerné par le Conseil de l'Europe, qui porte le nom du dramaturge, dissident devenu président tchèque, mort en 2011.

Elle a exhorté la communauté internationale à intensifier la pression sur les piliers du pouvoir que sont notamment l'armée et la police.