La Chine annonce la reprise "graduelle" de ses importations de produits de la mer japonais

Selon la même source, le Japon s'est engagé à "respecter ses obligations selon la loi internationale, faire tout son possible pour éviter d'avoir un impact négatif sur la santé humaine et l'environnement, et mener des évaluations continues de l'impact sur l'environnement et les écosystèmes marins".

Fin août 2023, le Japon avait commencé à rejeter dans l'océan Pacifique les eaux usées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima, une décision qualifiée d'"égoïste" par Pékin qui avait alors suspendu toute importation de produits de la mer en provenance du Japon.

Vendredi, le Japon a salué la mise en place d'un "dispositif de surveillance internationale à long terme, dans le cadre de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), couvrant les étapes-clés du déversement de l'eau contaminée par le nucléaire", selon le ministère.