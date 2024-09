La Chine s'engage à allouer à l'Afrique 50 milliards de dollars ces 3 prochaines années

Le président chinois Xi Jinping s'est engagé jeudi à allouer à l'Afrique 50 milliards de dollars de financement ces trois prochaines années et à aider à la création d'un million d'emplois sur le continent africain.

Deuxième économie mondiale, la Chine est le premier partenaire commercial du continent africain, avec des échanges bilatéraux à hauteur de 167,8 milliards de dollars (151,8 milliards d'euros) au premier semestre, selon les médias officiels chinois.

Elle a envoyé ces deux dernières décennies des centaines de milliers d'ouvriers et d'ingénieurs en Afrique pour construire ces grands projets, et gagné un accès privilégié aux vastes ressources naturelles africaines, notamment le cuivre, l'or et le lithium.

Au total, 25 dirigeants de pays africains ont confirmé leur présence au sommet du Forum sur la coopération Chine-Afrique, selon un décompte de l'AFP.