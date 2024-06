La KU Leuven pour une aide psychologique des universitaires palestiniens

La KU Leuven souhaite contribuer à l'accompagnement psychosocial et à l'aide aux victimes de traumatismes pour les professeurs, le personnel et les étudiants des universités palestiniennes, a indiqué le recteur Luc Sels dans un billet de blog distribué au personnel jeudi. M. Sels compte sur un renforcement du Fonds d'urgence de l'université pour organiser cette aide.

Une aide financière ou matérielle n'est à ce stade pas de mise, a déclaré le recteur après consultation du président de l'université de Gaza, Hassan Abujarad: "Il demande avant tout une aide pour mettre en place une assistance psychosociale solide et une prise en charge des traumatismes, étape nécessaire pour préparer le personnel et les étudiants à reprendre leurs activités dès que possible".

Afin de contribuer à cette assistance, M. Sels appelle à renforcer le Fonds d'urgence de la KU Leuven. L'établissement fournira lui-même un budget de base et s'associera avec les universités partenaires qui souhaiteront se joindre à l'initiative.