"La liberté d'expression est en retrait": le vice-président américain s'en prend aux Européens dans un discours moralisateur

Attendu sur l'Ukraine, le numéro 2 américain JD Vance s'est surtout exprimé sur l'Europe et a tenu un discours à charge contre les Européens, pourtant alliés historiques des États-Unis au sein de l'Otan. Vance a proposé un discours moralisateur sur le respect du droit de vote et de la liberté d'expression.

Vendredi, à la Conférence de la sécurité de Munich (Allemagne), il n'a fait qu'effleurer le conflit ukrainien et la feuille de route des Etats-Unis en vue de mettre fin aux hostilités pour se concentrer sur un discours à charge contre les Européens, des alliés historiques de son pays au sein de l'Otan, à propos du respect du droit de vote et de la liberté d'expression.

Il était attendu sur l'Ukraine, il a préféré donner aux Européens une leçon sur la démocratie, épousant les vues des partis extrémistes : à Munich, le vice-président américain JD Vance a creusé un peu plus le fossé entre Washington et ses alliés européens, notamment l'Allemagne.

Un "recul" qui l'"inquiète" plus que la menace de "la Russie", "la Chine" ou d'un "autre acteur externe".

"En Grande-Bretagne et à travers l'Europe, la liberté d'expression, je le crains, est en retrait", a-t-il déclaré, causant la stupeur dans son auditoire.

Dans son discours, M. Vance a en particulier évoqué le cas de la Roumanie, où le premier tour de la présidentielle a été annulé par la Cour constitutionnelle. Le candidat d'extrême droite Calin Georgescu était arrivé contre toute attente en tête du scrutin avec plus de 20% des voix, en faisant principalement campagne sur la plateforme chinoise TikTok, soupçonnée d'avoir été manipulée.

La décision d'annuler cette élection s'est faite "sur la base des faibles soupçons d'une agence de renseignement", a estimé JD Vance, dénonçant "une énorme pression de ses voisins continentaux" sur la Roumanie.

Si "votre démocratie peut être détruite avec quelques centaines de milliers de dollars de publicité numérique d'un pays étranger, alors elle n'était pas très forte", a-t-il lâché.

Ce discours devant le gotha mondial de la diplomatie et de la défense a laissé les dirigeants européens "choqués" par cette "humiliation totale", a assuré sur X le député ukrainien Oleksiy Goncharenko, présent à Munich.

Cordon sanitaire

Le pays-hôte, l'Allemagne, n'a pas été épargné quand JD Vance a fustigé le consensus autour d'un "cordon sanitaire" empêchant l'extrême droite d'accéder au pouvoir.

Le candidat conservateur Friedrich Merz, le favori des sondages pour les législatives allemandes du 23 février, a réaffirmé dimanche que son parti chrétien-démocrate (CDU) ne nouerait jamais d'alliance avec le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD).

"Ce à quoi la démocratie allemande", comme toutes les autres, "ne peut survivre, c'est de dire à des millions d'électeurs que leurs pensées et leurs préoccupations (...) ne méritent même pas d'être prises en considération", a martelé JD Vance.

Cet appel a été vécu à Berlin comme une nouvelle ingérence de l'administration Trump dans la campagne électorale, après les soutiens répétés apportés par le milliardaire Elon Musk à l'AfD.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a "rejeté expressément" les propos de JD Vance. "De l'expérience du national-socialisme, les partis démocratiques en Allemagne ont tiré un consensus commun: c'est le mur pare-feu (équivalent du cordon sanitaire) contre les partis d'extrême droite", a-t-il réagi sur X.

Cela n'a pas dissuadé JD Vance d'ensuite rencontrer dans un hôtel de Munich la candidate de l'AfD Alice Weidel, comme l'a confirmé un responsable de son équipe.

Le vice-président "a rencontré tous les dirigeants des principaux partis politiques allemands", à savoir M. Merz vendredi à Munich et M. Scholz en début de semaine à Paris, a fait valoir la même source.

L'agence AP bannie

JD Vance a également ciblé le Royaume-Uni, et la Suède pour avoir condamné le camarade de Salwan Momika, un homme tué fin janvier après avoir suscité la colère de pays musulmans en brûlant des exemplaires du Coran.

Contacté par l'AFP, le ministre de la Justice Gunnar Strömmer a répondu que la Suède disposait de "l'une des protections les plus étendues de la liberté d'expression dans le monde", mais que celle-ci n'était pas "illimitée".

S'exprimant après JD Vance à la tribune, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a qualifié ses propos de "non acceptables".

En Allemagne, "des partis extrémistes comme l'AfD" peuvent "faire une campagne électorale tout à fait normale", a-t-il répliqué, soulignant la présence d'Alice Weidel "en prime time à la télévision" la veille.

Et des médias "diffusant la propagande" russe peuvent participer aux conférences de presse du gouvernement, a-t-il aussi dit.

Quelques heures plus tard, la Maison Blanche a annoncé que l'agence Associated Press était interdite d'accès au Bureau ovale et à l'avion officiel de Donald Trump, pour une durée illimitée, en raison de son refus d'appeler le golfe du Mexique "golfe d'Amérique".