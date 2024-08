La lutte des "Mères Mohawks" pour retrouver des enfants autochtones disparus à Montréal

Ces femmes luttent depuis plus de deux ans pour mettre en pause un projet immobilier de l'Université McGill et du gouvernement québécois, demandant de nouvelles fouilles pour retrouver les corps d'enfants autochtones disparus il y a une soixantaine d'années.

"Ils ont pris nos enfants et leur ont fait subir toutes sortes de choses", raconte Kahentinetha, 85 ans, l'aînée de ce groupe de quatre femmes issues de la communauté mohawk de Kahnawake, au sud-ouest de la métropole québécoise.

Elles s'appuient sur des archives et un témoignage suggérant que le site pourrait receler des sépultures d'enfants autrefois internés dans l'hôpital Royal Victoria et à l'institut psychiatrique voisin, le Allan Memorial.

Dans les années 1950 et 1960, derrière les murs austères de cet institut psychiatrique du XIXe siècle, la CIA a financé le grand projet MKUltra. En plein cœur de la guerre froide, l'idée était de voir s'il était possible d'anéantir la personnalité d'un individu pour ensuite le "reprogrammer" et pouvoir le contrôler mentalement.