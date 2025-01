“La menace russe n’est pas un spectacle lointain”, prévient Théo Francken, statistiques à l'appui

Des navires sous surveillance

En 2024, 62 passages de navires militaires russes ont été recensés, contre 56 l’année précédente. Les navires de recherche, eux, ont effectué 20 passages. Parmi eux, le Yantar, un bâtiment suspecté de cartographier les infrastructures maritimes occidentales, notamment les câbles sous-marins reliant le Royaume-Uni au continent. Début 2023, ce navire avait déjà été surpris en train d’analyser des infrastructures énergétiques dans les eaux néerlandaises.

Les cargos russes sont également de plus en plus nombreux : 42 passages en 2024 contre seulement 16 en 2023. Or, selon Theo Francken, les sabotages récents de câbles sous-marins dans la mer Baltique montrent que la distinction entre activités militaires et civiles est de plus en plus floue.

Une menace pour la Belgique ?

Le député N-VA met en garde contre un possible sabotage des infrastructures sous-marines belges. "Ces chiffres montrent que la menace russe n’est pas qu’une histoire lointaine", affirme-t-il. "Le même type de navires, soupçonnés de sabotage dans la mer Baltique, navigue également – et de plus en plus – dans notre mer du Nord".