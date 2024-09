La Turquie introduit une demande d'adhésion à l'alliance des BRICS

La Turquie a introduit une demande officielle pour rejoindre l'alliance des BRICS, rapporte lundi l'agence de presse Bloomberg, sur la base de sources anonymes. Le pays voudrait élargir son influence internationale et nouer de nouveaux liens avec des pays autres que ses alliés occidentaux.

Le gouvernement estime que le centre de gravité de la géopolitique est en train de changer et s'éloigne des économies développées. La Turquie veut donc nouer des liens avec d'autres parties. Le pays compte toutefois poursuivre ses fonctions en tant qu'État membre de l'Otan.

Le ministère turc des Affaires étrangères et le cabinet du président Recep Tayyip Erdogan n'ont pas confirmé l'information.

Le terme BRICS fait référence aux cinq premiers pays qui formaient l'alliance: le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Le groupe vise à faire contrepoids au G7 des principaux pays industrialisés occidentaux. L'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis ont rejoint l'alliance plus tôt cette année.