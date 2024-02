L'actrice Zendaya et le prince du rap latino Bad Bunny à la tête du gala du Met 2024

Les deux vedettes formeront un quatuor avec la chanteuse et actrice Jennifer Lopez, ainsi que l'acteur australien Chris Hemsworth, célèbre pour son rôle de Thor dans les films de l'univers Marvel. Comme chaque année, ils accompagneront sur les marches du "Met", adossé à Central Park sur la 5e avenue de Manhattan, la grande prêtresse de l'événement et de la mode, la rédactrice en chef du magazine Vogue Anna Wintour.

L'actrice Zendaya et le prince portoricain du rap latino Bad Bunny font partie des co-présidents du prochain gala du Metropolitan Museum le 6 mai, grand rendez-vous mondain de New York, où les stars défilent dans des tenues extravagantes, a annoncé jeudi le musée.

Avec ses albums "Un verano sin ti" (2022) et "Nadie Sabe Lo Que va a Pasar Manana" (2023), Bad Bunny a été le 2e artiste le plus écouté dans le monde sur la plateforme de streaming Spotify, derrière Taylor Swift.

Révélée sur Disney Channel, Zendaya est devenue une star pour son rôle dans la série "Euphoria" (HBO) sur la vie d'adolescents, entre traumatismes, relations amoureuses et addiction.

A la fois défilé de célébrités et soirée mondaine et philanthropique, le gala du Met constitue la principale source de financement du département mode du musée (The Costume Institute).