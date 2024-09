L'Assemblée générale de l'ONU réclame la fin de l'occupation israélienne des territoires palestiniens

La résolution débattue depuis mardi par les 193 Etats membres de l'ONU fait suite à l'opinion de la Cour internationale de justice (CIJ) qui en juillet, se penchant sur l'occupation israélienne depuis 1967 à la demande de l'Assemblée générale, avait estimé que "la présence continue d'Israël dans le Territoire palestinien occupé est illicite" et qu'Israël est "dans l'obligation (d'y) mettre fin (...) dans les plus brefs délais".

L'Assemblée générale de l'ONU a réclamé mercredi la fin de l'occupation israélienne des territoires palestiniens dans les "12 mois" et appelé à des sanctions contre Israël, en colère contre cette résolution non contraignante, la qualifiant de "cynique".

Le texte, adopté par 124 voix pour, 14 contre (dont Israël, Etats-Unis, Hongrie, République tchèque, Argentine) et 43 abstentions, "exige" qu'Israël "mette fin sans délai à sa présence illicite" dans les territoires palestiniens et que ce soit fait "au plus tard 12 mois après l'adoption de cette résolution". Le premier projet de texte donnait seulement six mois.

Une adoption "historique", a salué sur X la mission palestinienne à l'ONU. Une "victoire", selon le Hamas, qui a salué la "solidarité avec la lutte du peuple palestinien".

Même si les résolutions de l'Assemblée générale ne sont pas contraignantes, Israël a en revanche fustigé une "décision honteuse".