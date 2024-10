L'attaque iranienne contre Israël était "totalement légitime", affirme Ali Khamenei

Le guide suprême d'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, un fusil à côté de lui, a déclaré vendredi que l'attaque de missiles iranienne contre Israël était "totalement légitime", lors d'un discours devant des milliers de personnes à Téhéran. Nombre d'entre elles portaient un drapeau du Hezbollah et d'autres un drapeau palestinien. L'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 était, elle aussi, "légitime", selon lui.

"L'opération de nos forces armées il y a quelques jours était totalement légitime", a-t-il dit dans un prêche dans une grande mosquée à l'occasion de la prière du vendredi. Celle-ci comprend cette semaine un service commémoratif pour le chef du Hezbollah assassiné vendredi dernier, Hassan Nasrallah. Cette attaque était "la moindre" des ripostes, a-t-il ajouté.

"La politique de notre ennemi consiste à semer les graines de la division et de la sédition, à creuser un fossé entre tous les musulmans. Ils sont les mêmes ennemis pour les Palestiniens, les Libanais, les Égyptiens et les Irakiens. Ils sont les ennemis des peuples yéménite et syrien", a déclaré le guide suprême iranien.

L'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 était "légitime", a encore dit l'ayatollah quelques minutes plus tard.

Il n'est pas fréquent qu'Ali Khamenei prêche lui-même. C'est son premier sermon depuis près de cinq ans.