Le centre historique de Marrakech, classé à l'Unesco, légèrement touché

Selon Hassan Hernan, certains bâtiments de la 'medina', le coeur historique, sont abîmés, et d'autres présentent quelques fissures. "L'ampleur des dégâts ne sera connue que dans les 48 heures, mais ce qui est sûr, c'est que les lieux historiques importants ont été relativement épargnés."

La medina, la vieille ville, est connue pour ses petites rues et constitue une destination prisée des touristes. Sur des images, on pouvait voir que des pans de l'enceinte médiévale s'étaient effondrés et que d'autres étaient fissurés. Le minaret d'une mosquée serait également tombé, à hauteur de la place Djemaa al-Fna, dans le centre. La medina est inscrite à l'Unesco depuis 1985.