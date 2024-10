Le chauffeur d'un convoi humanitaire blessé dans une frappe israélienne sur l'est du Liban

Après un an d'échanges de tirs transfrontaliers, Israël et le Hezbollah sont entrés il y a trois semaines en guerre ouverte. Depuis, plus de 1.300 personnes ont été tuées selon les autorités et plus d'un million forcées de quitter leur maison, principalement dans le sud et l'est du pays, ainsi que dans la banlieue sud de Beyrouth, bastion du mouvement armé libanais.

Le convoi touché lundi "transportait de l'aide humanitaire du gouvernement libanais et son passage avait été coordonné avec la Croix-Rouge et les Nations unies", a expliqué à l'AFP le ministre libanais des Transports Ali Hamié qui avait assisté au départ du convoi de Beyrouth dans la matinée.

Ce convoi était composé de cinq camions en tout, transportant de l'aide notamment venue de Turquie et des Emirats arabes unis.

Depuis l'intensification des bombardements israéliens puis les incursions terrestres de soldats israéliens dans le sud, la communauté internationale plaide pour éviter toute frappe sur l'aéroport de Beyrouth, le seul du pays, afin de permettre l'arrivée de l'aide internationale au Liban, en faillite économique depuis cinq ans.