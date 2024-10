Le chef de l'ONU demande l'arrêt de "l'effusion de sang" à Gaza et au Liban

Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a appelé samedi à mettre fin aux "violences choquantes" et à "l'effusion de sang" à Gaza et au Liban, deux jours avant le premier anniversaire de l'attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien.

"Ce jour est l'occasion pour la communauté internationale de condamner à nouveau haut et fort les actes abominables du Hamas, notamment la prise d'otages", a déclaré Antonio Guterres dans un communiqué publié samedi.

Lundi 7 octobre marquera le premier anniversaire de l'attaque sans précédent du Hamas, qui a provoqué la sidération en Israël et déclenché la guerre dans la bande de Gaza. Celle-ci s'est depuis étendue au Liban voisin, contre son allié, le Hezbollah.

"Depuis le 7 octobre, une vague de violences choquantes et d'effusion de sang s'est déversée", a souligné M. Guterres. "Il est temps de libérer les otages (...) Il est temps de faire taire les armes. Il est temps d'arrêter les souffrances qui ont submergé la région".

Dans ce même communiqué, M. Guterres a exigé leur "libération immédiate et inconditionnelle", tout en demandant au Hamas de "permettre au Comité international de la Croix-Rouge de rendre visite à ces otages".

"La guerre qui a suivi les terribles attaques d'il y a un an détruit encore des vies et inflige de profondes souffrances humaines aux Palestiniens de Gaza, et aujourd'hui, au peuple libanais", a-t-il poursuivi.