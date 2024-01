Le chef du Pentagone devrait se "rétablir complètement" de son cancer

"Il continue à bien récupérer et on s'attend à ce qu'il se rétablisse complètement. Le cancer de la prostate du ministre Austin a été traité de manière précoce et efficace, et son pronostic est excellent", ont fait savoir les médecins dans un communiqué partagé par le Pentagone.

L'ex-général de 70 ans avait appris début décembre qu'il souffrait d'un cancer de la prostate. Il avait été opéré le 22 décembre, rentrant chez lui le lendemain, puis avait été hospitalisé à nouveau à partir du 1er janvier en raison de complications, dont des nausées et fortes douleurs.