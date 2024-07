Le gouvernement argentin officialise la fermeture de l'agence de presse nationale Télam

Le gouvernement argentin a officialisé lundi la fermeture de l'agence de presse publique Télam, annoncée pour la première fois en mars, et sa transformation en une agence publique de publicité et de propagande.

Désormais, l'agence fondée en 1945 axera "ses activités sur la nouvelle orientation stratégique de l'entreprise, qui consiste à opérer en tant qu'agence de publicité et de propagande".

Télam "cessera d'opérer, comme elle le fait depuis sa création, dans les activités de services journalistiques et en tant qu'agence de presse", indique le bulletin officiel publié lundi.

Début mars, le gouvernement ultralibéral du Premier ministre Javier Milei avait suspendu les activités de l'agence de presse publique, et bloqué l'accès à ses bâtiments à Buenos Aires.

"Nous maintenons notre lutte pour défendre l'emploi et le rôle social des médias publics, que ce gouvernement a l'intention de détruire", ont réagi dans un communiqué le syndicat de la presse de Buenos Aires (SiPreBA) et un groupe d'employés de Télam.

La nouvelle Agencia de Publicidad del Estado (APE) sera chargée de "l'élaboration, la production, la commercialisation et la distribution de matériel publicitaire national et/ou international", détaille le texte.

M. Milei avançait que l'agence avait été "utilisée durant les dernières décennies comme une agence de propagande kirchneriste" en référence à l'ancienne présidente péroniste (centre-gauche) Crisitina Kirchner.

Fondée en 1945 par l'ancien président Juan Domingo Peron, alors secrétaire au Travail et à la Sécurité sociale, l'agence Télam employait 700 personnes et diffusait chaque jour environ 500 dépêches d'actualité nationale, 200 photos ainsi que des contenus vidéo et radio.

Environ 30% des employés ont accepté une proposition de départ volontaire à la retraite, et d'autres devraient être intégrés au sein de la nouvelle APE.