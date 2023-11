Le gouvernement israélien en colère après une déclaration du Premier ministre irlandais

Une formulation qui a déplu à l'État hébreu, selon qui "Emily n'a jamais été 'perdue' mais brutalement kidnappée par une organisation terroriste pire que l'État islamique", a réagi Eli Cohen sur le même réseau social. Le chef de la diplomatie israélienne a également reproché au Premier ministre irlandais d'avoir perdu sa "boussole morale" et de tenter de légitimer et de normaliser le terrorisme.

Le chef du gouvernement irlandais avait commenté samedi soir sur le réseau social la libération d'une fillette israélo-irlandaise de 9 ans retenue en otage pendant plusieurs semaines par le mouvement extrémiste palestinien Hamas en ces termes: "une enfant innocente qui était perdue a été retrouvée et est maintenant rentrée".

L'ambassadeur irlandais à Tel Aviv peut s'attendre à une "réprimande", a ajouté Eli Cohen.

Après l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre, la fillette qui a "fêté" ses 9 ans en captivité était considérée comme morte, mais il est apparu plus tard qu'elle était retenue en otage par le mouvement palestinien. Elle a été libérée samedi soir dans le cadre de l'opération visant à échanger des otages du Hamas contre des Palestiniens retenus captifs en Israël.

Plus tôt dans la semaine, le ministre israélien des Affaires étrangères avait fustigé les "fausses affirmations" du Premier ministre belge Alexander De Croo et de son homologue espagnol Pedro Sánchez, qui avaient appelé Israël à éviter les pertes civiles et à respecter le droit international.