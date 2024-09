Le Hamas dénonce l'"agression barbare" du Liban, l'Iran met en garde Israël

Selon le ministère libanais de la Santé, 182 personnes ont été tuées et plus de 700 blessées dans les frappes israéliennes sur le sud du Liban lundi, le plus lourd bilan en près d'un an de violences. Parmi les morts et les blessés figurent des "enfants, des femmes et des secouristes", a précisé le ministère.

L'armée israélienne a indiqué avoir ciblé, rien que lundi, plus de 300 sites du Hezbollah au Liban, où le mouvement islamiste tire des roquettes sur le territoire israélien en soutien au Hamas palestinien en guerre contre Israël dans la bande de Gaza.