Le Hamas "ne souhaite pas" reprendre la guerre avec Israël... mais affirme que le cessez-le-feu est "en danger"

Aucun détail n'a encore été communiqué sur l'avancement des discussions concernant la deuxième phase, qui vise à obtenir la libération de tous les otages et à sceller la fin définitive de la guerre.

Le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas "est en danger" et "pourrait s'effondrer", a affirmé le responsable, membre du bureau politique du mouvement islamiste palestinien, alors que les négociations sur la deuxième phase de la trêve, censées débuter lundi, ne semblent pas avoir commencé.

Accusant Israël de "procrastination" dans l'application de la première phase de l'accord de cessez-le-feu, d'une durée de six semaines et entré en vigueur le 19 janvier, M. Naïm a averti que cette situation mettait l'accord "en danger et pourrait entraîner son effondrement".

À lire aussi Cessez-le-feu à Gaza: libération de 183 prisonniers palestiniens par Israël contre 3 otages par le Hamas