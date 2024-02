Le Japon reporte le lancement de sa fusée H3 à cause de la météo

Cet imposant lanceur de 63 m de haut, pesant 574 tonnes hors charge utile, est censé permettre au Japon d'assurer des lancements spatiaux commerciaux plus fréquents, environ six fois par an, plus sûrs et moins coûteux, afin de rivaliser avec des lanceurs étrangers comme le Falcon 9 de l'entreprise américaine SpaceX.

Le module japonais SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) avait réussi le 20 janvier un alunissage à 55 mètres de sa cible initiale, soit un très haut degré de précision, faisant du Japon le cinquième pays à réussir à se poser sur le satellite naturel de la Terre après les Etats-Unis, l'URSS, la Chine et l'Inde.

Mais avant cet alunissage historique, le Japon avait connu une série de revers dans son exploration spatiale, en particulier avec le nouveau lanceur H3.