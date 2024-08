Le Japon se prépare à l'arrivée d'un nouveau typhon cette semaine

L'agence météorologique prévoit de forts coups de vent pouvant atteindre 162 km/h mercredi et jeudi au sud de l'île de Kyushu et jusqu'à 400 mm de précipitations en 24h sont attendus à partir de mercredi midi dans certaines zones, a précisé ce responsable.

Du 15 au 17 août, le typhon Ampil avait provoqué l'annulation de nombreux trains et de plus de 650 vols nationaux et internationaux.

Ce système météorologique avait amené de fortes pluies mais n'avait causé que des blessures légères et des dégâts mineurs alors qu'il remontait la côte Pacifique au large de la région de Tokyo.

Les typhons de la région se forment plus près des côtes qu'auparavant, s'intensifient plus rapidement et restent plus longtemps au-dessus des terres en raison du changement climatique, selon une étude publiée le mois dernier.