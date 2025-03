Le Kremlin confirme l'annonce de Donald Trump: "C'est en préparation"

Donald Trump et Vladimir Poutine vont s'entretenir au téléphone à propos d'un cessez-le-feu. Le président américain l'a annoncé et le Kremlin l'a confirmé.

La première conversation entre les deux dirigeants, le 12 février, avait brisé les tentatives occidentales d'isoler le maître du Kremlin et posé les jalons d'une relance des relations russo-américaines, trois ans après le début de l'assaut de la Russie contre sa voisine.

Le Kremlin a confirmé lundi que Vladimir Poutine et Donald Trump se parleraient mardi, pour la deuxième fois, officiellement, depuis le retour à la Maison Blanche du président américain, qui cherche à arracher un engagement de son homologue russe pour une trêve en Ukraine.

"Cette conversation est effectivement en préparation", a indiqué le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov lors d'un briefing quotidien.

Une discussion positive

Donald Trump avait indiqué dans la nuit de dimanche à lundi qu'il parlerait mardi à Vladimir Poutine, soulignant que "beaucoup de choses ont déjà été discutées avec les deux parties, l'Ukraine et la Russie" après des réunions séparées entre responsables américains, russes et ukrainiens en Arabie saoudite et à Moscou.

Le président américain a évoqué des "partages de certains avoirs, dont des "terres" et des "usines de production d'énergie".