L'Ukraine contrainte de "partager certains avoirs" avec la Russie? C'est ce qu'évoque Donald Trump, qui s'entretiendra ce mardi avec Poutine

Le président américain Donald Trump a indiqué dans la nuit de dimanche à lundi qu'il parlerait ce mardi à son homologue russe Vladimir Poutine dans le cadre du rapprochement américano-russe pour mettre un terme à la guerre en Ukraine, évoquant des "partages" entre Moscou et Kiev.

"Je parlerai au président Poutine mardi", a-t-il indiqué à des journalistes à bord de l'avion présidentiel, précisant que "beaucoup de choses ont déjà été discutées avec les deux parties, l'Ukraine et la Russie". Evoquant des "terres" et des "usines de production d'énergie", il a souligné: "Nous parlons de cela, de partages de certains avoirs".

L'envoyé spécial américain Steve Witkoff, dont le pays fait pression sur la Russie pour qu'elle accepte un cessez-le-feu avec l'Ukraine, avait indiqué dimanche que MM. Trump et Poutine allaient avoir "une discussion vraiment bonne et positive cette semaine". Moscou, Kiev et Washington "veulent que tout cela se termine", a assuré le diplomate sur CNN.