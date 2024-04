Le ministre israélien de la Défense juge "le moment opportun" pour une trêve

De nouvelles négociations indirectes sont en cours entre Israël et le Hamas, dont des responsables ont rencontré dimanche au Caire des médiateurs de l'Égypte, des États-Unis et du Qatar.

Selon Yoav Gallant, Israël s'est placé "dans une position de force" pour négocier après avoir pilonné six mois durant la bande de Gaza et détruit une grande partie de l'arsenal et des forces du Hamas.

"Les conditions opérationnelles que l'armée israélienne a créées en mettant une pression incessante sur le Hamas et la position de force dans laquelle nous nous trouvons après cette campagne nous offrent flexibilité et liberté d'action", a-t-il assuré.

La guerre a été déclenchée le 7 octobre, lorsque des commandos du Hamas infiltrés depuis la bande de Gaza ont mené une attaque sans précédent dans le sud d'Israël, entraînant la mort de 1.170 personnes, en majorité des civils, selon un bilan établi par l'AFP à partir des chiffres officiels israéliens.