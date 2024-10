Le pape fustige "l'incapacité honteuse" des grandes puissances au Moyen-Orient

Le pape François a fustigé lundi, dans une lettre aux catholiques du Moyen-Orient un an après les massacres du 7 octobre et la riposte militaire d'Israël à Gaza, "l'incapacité honteuse" des grandes puissances à obtenir un cessez-le-feu dans la région.

"Il y a un an, la mèche de la haine a été allumée. Elle ne s'est pas éteinte, mais s'est embrasée dans une spirale de la violence" rendue possible par "l'incapacité honteuse de la communauté internationale et des pays les plus puissants à faire taire les armes et à mettre fin à la tragédie de la guerre", a écrit le souverain pontife.

Le jésuite argentin a appelé à une journée de prière et de jeûne ce lundi, un an après les attaques du Hamas en Israël, à un moment où le Moyen-Orient est au bord de l'embrasement avec l'ouverture d'un nouveau front contre le Hezbollah libanais et l'attaque iranienne contre Israël.