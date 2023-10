Le patron de l'OMS lance un appel très personnel à la paix

Le patron de l'OMS a lancé lundi un appel très personnel à un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, déclarant avoir connu "intimement" l'"odeur, les sons et les images" de la guerre qui "n'apporte que dévastation et horreur".

"En tant qu'enfant piégé dans l'ombre de la guerre, je connaissais intimement son odeur, ses sons et ses images", a poursuivi le directeur général de l'organisation, originaire du Tigré, une région d'Éthiopie qui a été le théâtre de conflits sanglants ces dernières décennies et jusqu'à ces derniers mois.

"Je sympathise profondément avec ceux qui sont désormais pris au milieu d'un conflit, ressentant leur douleur comme si c'était la mienne", écrit encore le Dr Tedros.

Lors de la dernière guerre entre le gouvernement d'Addis Abeba et les autorités rebelles du Tigré, le Dr Tedros a perdu un frère, mort faute de pouvoir accéder à des soins, et un oncle. Il avait également partagé son émotion de ne pas avoir de nouvelles de sa famille pendant des mois au plus fort des affrontements qui ont démarré en novembre 2020 et duré deux ans.

"La guerre n'apporte que dévastation, horreur et destruction. Rien d'autre", souligne le Dr Tedros.