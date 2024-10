Le président israélien dit que l'Iran reste une "menace permanente" pour le pays

Le président israélien, Isaac Herzog, a indiqué samedi que l'Iran et ses "mandataires" faisaient peser "une menace permanente" sur son pays, avant les commémorations de l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre.

Dans un message aux communautés juives à travers le monde, il a dénoncé "la menace permanente que font peser sur l'Etat (israélien) l'Iran et ses mandataires terroristes, qui sont aveuglés par la haine et déterminés à détruire notre seul et unique Etat-nation juif", selon un communiqué de la présidence.

L'Iran a lancé lundi soir environ 200 missiles sur le territoire israélien, la deuxième attaque de ce type en moins de six mois.