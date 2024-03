Le président turc affirme se tenir "fermement" derrière le Hamas: "Personne ne peut nous amener à les qualifier d'organisation terroriste"

Fervent défenseur de la cause palestinienne, le président Erdogan est l'un des plus virulents critiques d'Israël depuis le début de la guerre à Gaza, lancée en représailles à l'attaque sanglante du 7 octobre sur le sol israélien par le mouvement islamiste palestinien, qui a entraîné la mort d'au moins 1.160 personnes, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de données officielles israéliennes. Depuis l'offensive israélienne a fait plus 30.960 morts, en majorité des femmes et des enfants, selon les autorités du Hamas.

Le chef de l'Etat turc a plusieurs fois qualifié Israël d'"Etat terroriste" et l'a accusé de "commettre un génocide" à Gaza. M. Erdogan, qui avait ouvert en 2022 une nouvelle ère dans les relations avec Israël après une décennie de brouille, avait également estimé qu'il n'existait "aucune différence" entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et Adolf Hitler.